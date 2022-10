Toto plánuje Dědeček na slobode: Výpoveď pred súdom odhalila zaujímavé detaily! Až sem ho dohnala hanba

Vodiča z auta smrti Dušana Dědečka (60) prepustil vo štvrtok večer súd na slobodu. Rozhodnutie pobúrilo celé Slovensko, nové podrobnosti o jeho prípade ďalej pribúdajú.

Dedečkova výpoveď pred Okresným súdom Bratislava I. priniesla mnoho zaujímavých faktov, informuje o tom portál Z regiónu.sk. Podľa portálu strojca príšernej dopravnej nehody zamýšľa zmeniť vzhľad aj adresu.

Dědeček sa za svoje činy hanbí a pred verejnosťou sa chce skrývať. “Išiel by som k sebe na byt, myslím, že sa to dá tak zariadiť, aby ma nikto nevidel, následne by som si asi oholil bradu, aby som nebol tak rozpoznateľný na verejnosti," cituje portál plány Dědečka po prepustení na slobodu. Dědeček vraj uvažuje aj o presťahovaní k bratovi.

Sudca pre prípravné konanie rozhodol tak, že obvineného Dědečka nevzal do väzby a prepustil zo zadržania na slobodu. "Súd nezhliadol dôvodnosť tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu,“ informoval hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Dědeček sa ešte spoza mreží rozhodol poslať rukou písaný list kolegom. „Ako už určite viete z médií, svojou hlúposťou a nezodpovednosťou som spôsobil obrovskú tragédiu, ktorou som zmaril životy mladých ľudí a tým som spôsobil neopísateľné utrpenie mnohým ľuďom a negatívne som ovplyvnil životy desiatok ďalších ľudí. Uvedomujem si tieto skutočnosti, s ktorými sa nikdy nemôžem zmieriť, a preto týmto abdikujem na post generálneho sekretára,“ napísal s tým, že chce, aby výbor napredoval bez neho, bez hanby, ktorá sa s ním bude tiahnuť navždy.