Rázna odpoveď Cigánikovej: Dôkaz, že Romana Tabák klame! Zverejnila to čierne na bielom

Potýčka poslankýň Jany Bittó Cigánikovej a Romany Tabák v jednom z bratislavských nočných klubov naberá na obrátkach.

Tabák takmer po dvoch týždňoch od incidentu na sociálnej sieti informovala, že na Cigánikovú podala trestné oznámenie. SaSkárka to však nenechala bez odozvy! Na Facebooku uverejnila "dôkaz, že Romana Tabák klame".

"Tušila som, že Romana Tabák nemá čo iné ponúknuť, a preto bude túto nechutnú epizódu nafukovať, rozmazávať a klamať bez mihnutia oka. Preto som šla hneď, ako to bolo možné, na testy, aby som ich mohla v takomto prípade ukázať. Jeden vylučuje prítomnosť akýchkoľvek omamných látok 3-4 dni pred odberom, teda aj v čase incidentu," napísala Cigániková v statuse.

Cigániková ďalej píše, že napriek tomu, ako sa Tabák "správala počas incidentu, ako často hovorí úplne z cesty, že kladie kvety k popolníku a kúpe sa v chránených potokoch", nebude o nej "rozprávať, že berie drogy".

Poslankyňa za SaS pridala na margo svojej kolegyne aj "príbeh o tom, ako sa v obavách u Juraja Krúpu uisťovala, že poslancom nebudú testovať moč v parlamente, lebo ona si to nemôže dovoliť".

Napriek tomu si Cigániková myslí, že by Tabák "urobila dobre, keby teraz ona išla na minimálne trojmesačný test. Aby tu nezostal obrovský tieň podozrenia". "Čím dlhšie sa tento incident bude riešiť, tým horšie to bude pre všetky ženy na Slovensku. A bolo by dobré, keby to konečne pochopila aj pani Tabák," poznamenala poslankyňa na záver.