Máte radi Vianoce? Adventné zájazdy sú už v predaji

Kto by nemal rád Vianoce? A ako sa na Vianoce lepšie pripraviť, ako pri nasávaní tej pravej vianočnej atmosféry?

Našli sme pre vás veľmi lacný a výhodný spôsob cestovania s Cestovnou kanceláriou DAKA, ktorá má v ponuke aj zaujímavé adventné zájazdy na viaceré zaujímavé miesta, a to buď luxusným autobusom, alebo letecky.

Navštíviť adventné trhy môžete už od 19 €, za túto cenu sa viete pozrieť napr. do Viedne. Za cenu len 21 € môžete navštíviť maďarskú metropolu Budapešť, kde tento rok nakoniec vianočné trhy budú, len ich bude organizovať iná spoločnosť ako po minulé roky. Pôvodne sa totiž trhy v tomto meste konať nemali.

Medzi najviac žiadané adventné zájazdy patrí Mariazell so strašidelným behom čertov, ktorý je v cene 27 €, ktoré sa konajú už 19. 11. 2022. V tomto čase CK dopredáva druhý autobus a miesta sú tak voľné už len v poslednom autobuse. Keďže ide o jeden z najžiadanejších zájazdov, odporúčame kúpu zájazdu čo najskôr.

Veľmi obľúbené 1-dňové zájazdy sú aj do Krakowa, Grazu či Grafennegu v cene už od 25 €.

Určite však nemôžeme zabudnúť ani na stovežatú Prahu, ktorá je pri 1-dňovom pobyte v cene 35 € a pri 2-dňovom pobyte v cene len 75 €. Za rovnakú cenu je v ponuke aj 2-dňová Budapešť.

Ak máte chuť zažiť atmosféru talianskych adventných trhov, odporúčame vianočné trhy v Miláne, ktoré sú v ponuke za 89 €.

Alebo by ste radi možno stretli Popolušku? Je tu pre vás zájazd do Drážďan, kde nájdete najstarší adventný trh a rovnakou s návštevou Moritzburgu, kde sa nachádza prekrásny zámok z rozprávky o Popoluške.

A keď sme pri rozprávkových zámkoch, tie najkrajšie nájdete aj v Bavorsku počas zájazdu na adventné Bavorské zámky v cene len 129 €.

Ak by ste radi spojili návštevu vianočných trhov aj so spoznávaním prekrásneho Paríža, je pre vás pripravený 5-dňový zájazd do adventného Paríža v cene len 189 €.

No a pre tých, ktorí uprednostňujú letecký spôsob dopravy, vydajte sa s nami napr. do Barcelony, a to len za 479 € vrátane všetkých poplatkov.

A ako plánujete stráviť záver roka? Radi by ste strávili koniec roku naozaj štýlovo? Sú tu pre vás silvestrovské zájazdy do svetových metropol ako Paríž, Rím, Miláno, Amsterdam alebo Monako už od 179 €.

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek destináciu, určite na vás čaká prvotriedny servis, profesionálny sprievodca a len tie najlepšie a najkrajšie zážitky.

Celú ponuku Cestovnej kancelárie DAKA nájdete na stránke www.cestovnakancelariadaka.sk.