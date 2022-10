Fico pení: Trestné právo sa u nás zneužíva z jasného dôvodu! Takto je to s kajúcnikmi

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico odmietol, že by za mimoriadnou schôdzou bola snaha zastrašovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Reagoval tak na tvrdenia SaS o snahe zastrašovať a o útokoch na vymožiteľnosť práva zo strany Smeru-SD.

Poslanci vo štvrtok popoludní rokujú na mimoriadnej schôdzi iniciovanej Smerom-SD. Fico pripomenul, že prvýkrát sa objavili informácie o stave v OČTK, keď sa na schôdzi parlamentu čítala správa Slovenskej informačnej služby, ktorá mala hovoriť o existencii skupiny vyšetrovateľov, prokurátorov či sudcov, vymýšľaní dôkazov, ako aj zneužívaní trestného práva na politický boj.

"V opozícii vôbec nepochybujeme, prečo sa na Slovensku zneužíva trestné právo," povedal v pléne NR SR Fico. Tvrdí, že zámerom je oslabenie opozície, a to sa musí diať podľa neho len tak, že sa porušujú pravidlá. Tvrdí, že dochádza k manipulácii prideľovania spisov a mnohí ľudia sú perzekvovaní. Odvoláva sa na prepisy nahrávok.

Šéf Smeru-SD súhlasí s tým, aby sa vyšetrovalo, no má to prebiehať v súlade so zákonom. Dodal, že sa objavujú prípady, keď začínajú s kajúcnikmi, tzv. udavačmi, spolupracovať advokáti. Hovoril tiež o univerzálnych udavačoch, za jedného z nich označil bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka, ktorý má figurovať ako svedok vo viacerých kauzách.