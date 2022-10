Stredoslovenské mesto prišlo so skvelou iniciatívou: Toto by mali zaviesť všade!

Majitelia rodinných domov v Brezne sa do 19. októbra môžu zapojiť do výzvy Strom do domu a vysadiť si tak v záhrade ovocný stromček, na ktorý plnou sumou prispeje mesto. Informovala o tom samospráva na svojej webstránke.

Vybrať si môžu z 12 druhov ovocných stromov a platí, že jeden strom pre jeden dom. Stačí vyplniť a odoslať elektronický formulár, alebo sa zastaviť na mestskom úrade u informátora a vyplniť ho tam. Po ich zozbieraní budú záujemcov informovať, v ktorom záhradnom centre si môžu vyzdvihnúť stromček. Dostanú aj stručný manuál výsadby a rady, ako sa oň čo najlepšie postarať. "Zeleň je pre kvalitu života veľmi dôležitá. Zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, pozitívny vplyv má aj na zachovanie biodiverzity, ekologickú stabilitu či na elimináciu negatívnych vplyvov zmeny klímy a nestabilného hydrologického cyklu," zdôvodnilo mesto aktuálnu výzvu.