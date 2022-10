Premiér Eduard Heger na summite: Čo chce zabezpečiť pre občanov? Silný príhovor!

Od štvrtkového (6.10.) summitu očakávam, že stanovíme alebo sa začneme rozprávať o stratégii, ako chceme zabezpečiť bezpečnosť a mier pre občanov na kontinente Európy. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger pred začiatkom summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa koná v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

"Ak chcete budovať prosperitu, to je to, čo všetci chceme pre našich občanov, tak im potrebujete dať tú základnú hodnotu a to je práve mier. Mier je spojený s bezpečnosťou," konštatoval slovenský premiér.

Vo štvrtok sa na Pražskom hrade koná historicky prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem úniovej dvadsaťsedmičky naň bolo pozvaných ďalších 16 európskych štátov. Hlavnými témami dnešného stretnutia sú mier a bezpečnosť, energetika, klíma a ekonomická situácia. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit Európskej rady.