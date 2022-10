Koniec brigádam vo fast-foodoch? Revolučná novinka: Jedlá sa naučil pripravovať robot!

Robotické rameno Flippy-2 riadia kamery a umelá inteligencia. Zemiakové hranolčeky, cibuľové kolieska a ďalšie jedlá dokáže vziať z mrazničky, vložiť do fritézy, v správnom čase vybrať, dochutiť a pripraviť na servírovanie. To všetko znižuje nároky na personál a urýchľuje objednávky pri prejazdových okienkach. V prípade problémov si jeho prácu dokážu na diaľku skontrolovať technici na obrazovke a prípadne robota aj opraviť.

Automation company Miso Robotics in California has started rolling out its ‘Flippy 2’ robot, an AI-powered robotic fry station, that makes French fries faster https://t.co/myOLQdjGYr pic.twitter.com/jLOEcyd1Hv