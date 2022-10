Irán sa zmieta v problémoch, krajinu zachvátili protesty: Rázne varovanie na adresu Európskej únie

Irán v stredu varoval Európsku úniu pred "neuváženými opatreniami" v spojitosti s pretrvávajúcimi protestmi, ktoré v mnohých iránskych mestách vypukli po úmrtí 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej.

"Ak EÚ pristúpi k unáhleným a nepremysleným opatreniam, mala by byť pripravená na to, že Irán podnikne účinné protiopatrenia," povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján podľa agentúry ISNA v telefonáte so svojím talianskym rezortným partnerom Luigim Di Maiom.

Šéf iránskej diplomacie poznamenal, že iránska vláda rešpektuje požiadavky ľudu, ale netoleruje nepokoje organizované zahraničnými krajinami a teroristami. "Iránsky ľud nikdy nedovolí zahraničiu, aby takýmito spôsobmi ohrozovalo nezávislosť a územnú celistvosť krajiny," uviedol Abdollahján.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v utorok povedal, že Európska únia zvažuje zavedenie sankcií voči Iránu. Ako dôvod uviedol "zabitie" Amíníovej, ku ktorému došlo po jej zadržaní iránskou mravnostnou políciou, a tiež tvrdé zásahy zo strany bezpečnostných zložiek počas nasledovných protestov.

Mahsa Amíníová bola zadržaná 13. septembra v Teheráne za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu a zomrela o tri dni neskôr v nemocnici. Jej úmrtie vyvolalo protesty, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali okolo 130 obetí.

Podpredsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Evelyn Regnerová uviedla, že zákroky bezpečnostných síl voči pokojným demonštrantom sú šokujúce. Dodala, že Amíníová sa stala "osobnosťou symbolizujúcou odpor voči iránskemu režimu".

Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o rezolúcii k súčasným protestom v Iráne.