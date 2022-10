Naši susedia rozhodli: Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom! O koľko?

Česká republika predĺži kontroly na štátnej hranici so Slovenskom o ďalších 20 dní. Pôvodne platili do 8. októbra, nanovo to tak bude do 28. októbra vrátane. Schválila to dnes vláda, oznámil na tlačovej konferencii vicepremiér a minister vnútra Vít Rakúšan (STAN).

Doteraz podľa Rakúšana opatrenie prinieslo jasné výsledky, trend ukazuje, že prílev migrantov klesá, uviedol. Spomenul hlavne počty zadržaných prevádzačov. Dodal, že od nedele nastúpi k stráženiu hraníc so Slovenskom aj 80 vojakov. Majú posilniť policajtov a colníkov. Podľa doterajších údajov policajti od začiatku kontrol preverili vyše 145 000 ľudí, odhalili zhruba 1450 migrantov a zaistili 39 prevádzačov. Na Slovensko vrátili zhruba 450 migrantov a podmienky na vstup podľa nich nesplnilo vyše 500 ľudí. Česká polícia má plné ruky práce: Od zavedenia kontrol pochytali na hraniciach ohromné množstvo migrantov Minulý týždeň česká polícia uviedla, že od začiatku tohto roka zaistili policajti na území republiky takmer 12 000 migrantov. Výrazne to prekračuje čísla z roku 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza. V minulých rokoch tiež polícia zadržiavala rádovo jednotky či nižšie desiatky prevádzačov ročne. V nadväznosti na Česko minulý týždeň začalo kontroly na hraniciach so Slovenskom tiež Rakúsko. Slovensko v sobotu nasadilo hliadky na štyri vybrané hraničné priechody s Maďarskom, posilnilo aj spoločné policajné hliadky, ktoré pracujú v Maďarsku v príhraničí so Slovenskom. Kontroly na hraniciach trvajú aj naďalej: Na území Slovenska zadržali stovky migrantov!