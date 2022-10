Členské štáty Európskej únie sa dohodli: Rusko neminú nové sankcie! Čoho sa budú týkať?

Členské krajiny EÚ sa predbežne dohodli na novom súbore sankcií voči Rusku, ktorý by mal zahŕňať aj cenový strop pre ruskú ropu. Veľvyslanci členských štátov by mali konečný text schvaľovať v stredu dopoludnia. S odvolaním sa na diplomatické zdroje to uviedol spravodajský server Politico, od ktorého TASR informácie prevzala.

Dohoda, zatiaľ v ústnej forme, sa zrodila v utorok večer na stretnutí veľvyslancov. Viacerí diplomati podľa servera upozornili, že vyhlasovať "víťazstvo" bude možné až po potvrdení detailov dohody v podobe právneho dokumentu. Ten chcú mať veľvyslanci pripravený najneskôr v stredu, pretože lídri členských krajín chcú zabrániť tomu, aby spory o sankcie zatienili štvrtkové a piatkové summity EÚ v Prahe. Ruský veľvyslanec v USA: Spojené štáty podľa neho zvyšujú riziko konfliktu Ruska so Západom V prípade obmedzenia cien ruskej ropy dostali Grécko, Cyprus a Malta viaceré prísľuby ústupkov. EÚ by im mala pomôcť zabrániť obchádzaniu sankcií a možným stratám v dôsledku "zmeny vlajky" ropných tankerov. Grécke, cyperské a maltské tankery prepravujú väčšinu tejto komodity z Ruska, no prevádzkovatelia by mohli plavidlá preregistrovať v tretích štátoch, napríklad v Paname, a vyhnúť sa tak európskemu zákazu prepravy ruskej ropy nad cenovým limitom, vysvetľuje Politico. Rusko stráca na Ukrajine územie za územím: Podľa Zelenského je výhra na obzore V poradí ôsmy balík sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu obsahuje tiež zákaz vývozu ďalších komponentov, ktoré Rusko potrebuje pre svoje letectvo, či zákaz dovozu ďalších ruských produktov. Zahŕňa aj opatrenia proti osobám pomáhajúcim pri ruskej invázii a zakazuje občanom EÚ pôsobiť v riadiacich orgánoch ruských štátnych podnikov.