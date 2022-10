Ján Horecký je novým ministrom: Jeho cieľom je, aby školstvo nepripomínalo charterový let

Cieľom nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého je, aby školstvo nepripomínalo charterový let. Uviedol to počas utorkovej (4.10.) tlačovej konferencie po jeho vymenovaní do funkcie prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Povedal, že pre budúcnosť Slovenska potrebujeme teraz prvotriedne školstvo, čo sa týka podmienok, obsahu a foriem vzdelávania, ale aj výsledkov. Horecký uviedol, že sú veci, ktoré musí riešiť bezodkladne, ide najmä o zvýšené prevádzkové náklady škôl za energie. "Budeme to musieť dosledovať," povedal s tým, že bude potrebné previesť školy cez túto krízu. Poukázal tiež na to, že škola má potenciál byť skvelým miestom pre život a prácu. Tvrdí, že chce, aby sa deti tešili do školy. "Aby učitelia mohli byť hrdí nielen na svoje povolanie, ale aj na výsledky svojich žiakov a ich ďalší naplnený život," povedal nový šéf rezortu školstva. Upozornil aj na ďalšie priority, ide najmä o ciele plánu obnovy či kurikulárnu reformu. Spomenul aj vysokoškolskú reformu, ktorú je podľa jeho slov potrebné dotiahnuť do konca. Gröhling má z nového lídra ministerstva školstva obavy: Ján Horecký exministra nepresvedčil Horecký povedal, že sa rád stretne s bývalým ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS). Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) uviedol, že nový šéf rezortu školstva bude mať jeho plnú podporu, tú mal podľa jeho slov aj bývalý minister školstva Gröhling. Poukázal na to, že vzdelávanie, ale aj zdravotníctvo sú prioritou tejto vlády. pokračovanie ‹ 1 2 ›