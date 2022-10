Fico netrpezlivo čaká na predčasné voľby: Sú pripravení rokovať kedykoľvek, aj dnes večer!

Predčasné parlamentné voľby sú pod utorkovom (4.10.) hlasovaní v Národnej rade SR o ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO) podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica nevyhnutnosťou.

„Smer-SD berie na vedomie vytriezvenie SaS, ktorá dnes oznámila pripravenosť rokovať o predčasných voľbách. Smer je pripravený na okamžité rokovanie s celou opozíciou včítane poslancov okolo pána Tarabu, a to aj dnes večer,“ vyhlásil Fico. Na októbrovej schôdzi parlamentu je podľa neho potrebné schváliť zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie prijatím ústavného zákona. Takýto ústavný zákon by bol následne predložený a schválený a predčasné voľby by sa mohli konať na jar 2023.

Strana Smer je podľa Fica pripravená aj na predloženie návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi, čo by znamenalo nedôveru celej vláde. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík po tom, ako sa v Národnej rade SR nenašlo dostatok hlasov poslancov na odvolanie Igora Matoviča oznámil, že snahy o vrátanie sa do vlády sú pre SaS uzavreté a strana je pripravená rokovať o predčasných voľbách.

Za vyslovenie nedôvery ministrovi financií Matovičovi hlasovalo hlasovalo 73 poslancov, proti bolo 45 poslancov a 5 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov.