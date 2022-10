Chcel byť za hrdinu, stal sa pravý opak! Musk zožal obrovskú kritiku, takto ho zotrel Zelenskyj!

Americký miliardár Elon Musk si v pondelok vyslúžil ostrú kritiku od ukrajinských predstaviteľov, vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, za nevyžiadané rady, ako podľa neho dosiahnuť „mier“ v čase pokračujúcej ruskej invázie. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V ankete, ktorú Musk zdieľal prostredníctvom siete Twitter, dal podľa vlastných slov návrh na cestu k „ukrajinsko-ruskému mieru“, ktorý zahŕňa opakovanie volieb v nedávno anektovaných oblastiach Ukrajiny „pod dohľadom OSN“. Najnovšia ruská anexia, ktorá zahŕňa takmer pätinu ukrajinského územia, pritom nasledovala po falošných referendách organizovaných Kremľom, ktorých výsledky odmieta uznať väčšina sveta.

Generálny riaditeľ výrobcu elektromobilov Tesla tiež navrhol, aby sa Krym, ktorý Rusi obsadili a tiež ilegálne anektovali v roku 2014, stal „formálne súčasťou Ruska“. Dodal tiež, že by mali byť zabezpečené dodávky vody na Krym a Ukrajina by mala zostať neutrálna.

Väčšina účastníkov v Muskovej ankete sa priklonila k odpovedi Nie, čo neskôr miliardár pripísal „útoku botov“. Mnohí komentujúci mu však odporúčali, aby sa vyjadroval k veciam a témam, ktorým rozumie.

Ukrajina a väčšina sveta odmietajú ruskú nadvládu na územiach, ktoré Moskva napadla, a Ukrajina sa zaviazala, že tieto oblasti získa naspäť.

„Začalo sa to na Kryme a skončí sa to na Kryme a to bude oživením medzinárodného právneho poriadku,“ povedal Zelenskyj ešte v auguste v rámci Krymskej platformy. Ukrajinský prezident zároveň dlhodobo trvá na tom, že jeho krajina neodovzdá Rusku žiadnu časť svojho územia.