Lukašenko vyzval na mobilizáciu: Je to však iné ako v Rusku! Môžeme zarobiť slušné peniaze, tvrdí

Bieloruský autoritársky vodca Alexander Lukašenko vyzval na mobilizáciu študentov, robotníkov, štátnych zamestnancov a tiež školákov - aby vyrazili na pole zberu zemiakov, píše bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA.

"Mobilizujte všetkých!" cituje list Naša Niva pokyn Lukašenka. Toho na pondelkovom zasadnutí vlády popudilo, že niektoré školy údajne zakazujú posielať žiakov na polia, akokoľvek je dôležité kvalitne a včas zozbierať zemiaky, cukrovú repu, kukuricu a ľan.

"Väčšie divošstvo si neviem ani predstaviť! Snažíme sa nejako vychovať našich školákov, naše deti. Čím ich budete vychovávať? Klábosením? Klábosením ich nevychováte," uviedol 68-ročný Lukašenko, ktorý vládne bývalej sovietskej republike viac ako štvrť storočia a predtým býval politickým dôstojníkom v sovietskej armáde a riaditeľom štátneho statku.

Zdôraznil skúsenosti z čias, keď mládež pomáhala poľnohospodárom so žatvou, čo podľa Lukašenka prispievalo k utuženým kolektívom. "Keď budú pracovať päť - šesť hodín, rodičia budú mať radosť a pre dieťa to bude dobrá fyzická príprava. My všetci - ja určite - sme tak pracovali. Nepracovali, ale tvrdo makali, a to poriadne, panebože! " vyhlásil.

"A tak mobilizujte študentov, robotníkov, štátnych zamestnancov a ďalších ľudí, aby nám to pomohli všetko zozbierať. Lebo môžeme zarobiť slušné peniaze. Keď nie teraz, tak na jar," dodal.