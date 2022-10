Bol by toho schopný? Kadyrov je čudným otcom: Video s jeho synmi hovorí za všetko

"Je čas ukázať sa v poriadnom boji, túto túžbu môžem len privítať," napísal Kadyrov a zverejnil video, ako mládenci odpaľujú rakety na strelnici. "Čoskoro pôjdu do prvej línie a budú na najťažších úsekoch kontaktnej línie," dodal.

Kadyrov, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a v Čečensku robil nábor do jednotiek bojujúcich na strane ruskej armády. Čečenskí ozbrojenci však utrpeli na Ukrajine veľké straty, uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL).

Kadyrov announced that he will send his underage children to war ASAP: Ahmat, 16, Eli (15), Adam (14).



This means that Russia is legitimizing participation of underaged people in combat.



Every day I think that I've seen all of Russia's vice. But there really is no lowest point. pic.twitter.com/PJ9UKFdeks