ŠKODA Plus prináša jazdené autá s garanciou pôvodu, technického stavu a kvality.

Program ŠKODA Plus ponúka slovenským motoristom možnosť kúpiť si jazdené auto s preverenou históriou a garanciou.

Značka ŠKODA spúšťa v sieti svojich autorizovaných predajcov ŠKODA na Slovensku program ŠKODA Plus na predaj jazdených vozidiel s garanciou pôvodu. Všetky autá spĺňajú prísne kritériá kvality a sú tak zárukou dlhého a spokojného užívania bez obáv z neznámeho pôvodu alebo zlého technického stavu. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre automobil z programu ŠKODA Plus, sa môžu spoľahnúť na certifikát kvality, široký výber vozidiel, rýchle vybavenie formalít či výkup doposiaľ používaného auta za férových podmienok. Automobily v ponuke sú navyše podporené aj kvalitným servisným zázemím značky ŠKODA a výhodným značkovým financovaním prostredníctvom ŠKODA Financial Services.

„Program ŠKODA Plus, ktorý sme spustili, je predajný systém jazdených vozidiel u autorizovaných predajcov značky ŠKODA na Slovensku. V rámci neho sú v ponuke, okrem modelov ŠKODA, aj vozidlá iných značiek, a to rozdelené podľa veku do troch rôznych kategórií. Na všetky ponúkané autá sa vzťahujú rozsiahle zákaznícke výhody, mimo iného aj to, že garantujeme ich pôvod a technický stav,“ vysvetľuje riaditeľ ŠKODA AUTO Slovensko Jaroslav Hercog. Samostatnou kategóriou sú Ročné vozidlá, čo sú automobily, ktoré sú ešte v zákonnej záruke od výrobcu. „Týmto certifikovaným programom chceme kultivovať trh s jazdenými autami a prispieť k dobrému kreditu a renomé biznisu s jazdenými vozidlami,“ dodáva.

Novinkou je taktiež aktualizovaná webová stránka skodaplus.sk, ktorá slúži jednak na predaj, ale aj na výkup vozidiel. „Tu stačí jednoducho len zadať VIN auta, fotografie a vybrať si oblasť alebo priamo predajcu, kde by ste chceli svoje auto predať. Do 24 hodín by ste mali dostať ponuku na výkup vozidla,“ približuje J. Hercog.

V rámci programu ŠKODA Plus je možné získať jednak zánovné vozidlá značky ŠKODA do veku 18 mesiacov či nájazdu do 30 tisíc kilometrov, so zárukou a stavom podobným novému vozidlu ako i staršie jazdené vozidlá rôznych značiek s garanciou pôvodu a technického stavu. Spoločným menovateľom ponúkaných vozidiel u certifikovaných predajcov, ktorých je aktuálne 18 po celom Slovensku, sú prísne kritéria kvality a záruka dlhého a spokojného užívania bez obáv z neznámeho pôvodu alebo zlého technického stavu. Na každom aute je certifikovaným mechanikom vykonaná viac ako 100 bodová kontrola stavu vozidla. V nasledujúcich mesiacoch pribudnú ďalší autorizovaní predajcovia, ktorí sa zapoja do programu.

Nemusí byť vždy nové

Pokiaľ si zákazník kupuje nové vozidlo značky ŠKODA, právom očakáva najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Rovnako tak perfektný servis a služby spojené s užívaním vozidla. S programom ŠKODA Plus sa teraz zákazníci budú môcť spoľahnúť na tieto výhody aj v prípade jazdených vozidiel, zakúpených od partnerov programu ŠKODA Plus. Všetky vozidlá zaradené do tohto programu spĺňajú prísne kritériá kvality a sú ponúkané s celým radom zákazníckych výhod a predovšetkým kvalitným servisným zázemím predajcov vozidiel ŠKODA.

Tri vekové kategórie vozidiel

V rámci programu ŠKODA Plus sú ponúkané vozidlá rozdelené do troch základných skupín, podľa ich veku. Ročné vozidlá zahŕňajú automobily značky ŠKODA s vekom maximálne 18 mesiacov a nájazdom do 30-tisíc kilometrov. Ide o zánovné, málo jazdené vozidlá v perfektnom stave, ešte v záruke. Kategória Vyskúšaných jazdených vozidiel zahŕňa jazdené vozidlá všetkých značiek do veku 5 rokov spĺňajúcich prísne kvalitatívne kritériá. Vozidlá majú jasný pôvod a históriu doloženú certifikátom. Vozidlá s vekom nad 5 rokov je možné nájsť v kategórii Jazdené vozidlá, pričom stále ide o dôsledne vyberané autá, pripravené a skontrolované autorizovaným servisným partnerom značky ŠKODA. Autá preverujú certifikovaní mechanici, ktorí v rámci každého auta kontrolujú viac ako 100 položiek.

Výhody ŠKODA Plus

Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre automobil z programu ŠKODA Plus, sa môžu spoľahnúť na certifikát kvality, široký výber vozidiel, rýchle vybavenie formalít či výkup doposiaľ používaného vozidla za férových podmienok. A aby bola kúpa ešte jednoduchšia, je možné pri kúpe týchto vozidiel využiť mimoriadne priaznivé podmienky financovania a poistenia prostredníctvom ŠKODA Financial Services. To všetko v príjemnom prostredí siete predajní patriacich do programu ŠKODA Plus.

Viac je možné nájsť na: www.skodaplus.sk