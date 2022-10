Vstup Ukrajiny do NATO podporuje už desať krajín, vrátane Slovenska: Podarí sa im to?

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tvrdí, že podporu jej vstupu do Severoatlantickej aliancie vyjadrilo už desať krajín tohto obranného bloku. Na svojom webe o tom informovala britský denník The Guardian.

Poradca vedúceho prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak v statuse na platforme Twitter napísal, že tými, ktorí podporujú žiadosť Ukrajiny o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie, sú "väčšinou krajiny, ktoré si pamätajú pazúry (ruského) impéria".

Podoľak dodal, že "Ukrajina je vďačná spojencom za preukázanie vodcovstva a zodpovednosť." "Dnes sa tvoria dejiny," uviedol. Prezident Zelenskyj v piatok 30. septembra oznámil podanie žiadosti o vstup Ukrajiny do NATO, a to v rámci zrýchlenej procedúry. Podľa ukrajinských médií žiadosť Ukrajiny podporilo už desať krajín: Česko, Čierna Hora, Estónsko, Kanada, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko a Slovensko.

Ukrajinská armáda sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajine prezbrojuje, keď od zbraní zo sovietskej éry postupne prechádza na štandardy NATO. Ambície Kyjeva vstúpiť do NATO boli pre Moskvu jednou zo zámienok na februárovú inváziu na Ukrajinu, napísala britská spravodajská stanica Sky News.