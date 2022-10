Manželia vyhrali milión na stieracom žrebe: Namiesto luxusných dovoleniek pomáhajú miestnym

Manželia Andrew a Paula Hancockovci vyhrali milión libier na stieracom žrebe. Pár z Nottinghamshire si za výhru kúpil dodávku, v ktorej robia obľúbenú britskú pochúťku fish and chips.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Andrew Hancock (49) a jeho manželka Paula (46) sa takto rozhodli, pretože videli, aké škody narobila strata miestnych podnikov v Boughtone, grófstvo Nottinghamshire. “Celý svoj život žijem na vidieku a videl som mnoho podnikov, ktoré skrachovali. Nie je to iba o strate samotných podnikov a pracovných miest, ale o strate miesta, kde sa ľudia môžu stretávať. Dúfam, že ten náš bude pre ľudí presne niečo také,” vyjadril sa Andrew pre Daily Mail. Miestni ocenili nápad, ktorý komunite vdýchol nový život. Hancockovci vyhrali v júli 2019, keď si kúpili žreb pri nákupe krmiva pre svoju mačku.

Portál Daily Mail informuje, že oficiálne otvorenie bola návšteva domova sociálnych služieb v ich rodnom mestečku. Zamestnancom a seniorom podávali fish and chips zadarmo. Ich business sa volá Loxley Catering a zatiaľ dostáva skvelú spätnú väzbu. Dokonca obdržali 5-hviezdičkový certifikát. “55 obyvateľov zariadenia a zamestnancov si pochutnalo na fish and chips, ktorých vôňa sa rozliehala po celom pozemku. Ďakujem, Andy a Paula, že ste na nás mysleli. V mene všetkých v Broadlives by som vám chcela popriať len to najlepšie,” poďakovala sa manažérka rezidencie Sheena Jobson.