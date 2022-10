Vo Varhaňovciach obnovili po 54 rokoch futbal: Máme viac hráčov ako dresov! Obrovský záujem

Konečne sa im to podarilo. V dedinke Varhaňovce (okr. Prešov) po 54 rokoch obnovili organizovaný futbal. ŠK Slovan Varhaňovce síce zatiaľ reprezentujú iba žiaci do 11 a 15 rokov, záujem medzi nimi je však obrovský. Každému záujemcovi sa dokonca ani neušiel dres.

Vo väčšine slovenských dedín sa hráva futbal bez prerušenia desiatky rokov. Futbalové zápasy sú neodmysliteľnou súčasťou víkendov aj pre obyvateľov obcí. Vo Varhaňovciach to však bolo dlhý čas inak. „Klub sme nemali desiatky rokov. Donedávna som robil manažéra futbalistov Keceroviec a pani starostka ma požiadala, aby som skúsil obnoviť futbal aj u nás. Záujem medzi nádejnými futbalistami ma milo prekvapil,“ vraví futbalový nadšenec František Balog.

V družstve hrávajú majoritní obyvatelia, ale aj Rómovia. „Tí druhí zatiaľ prevažujú, ale klub je otvorený pre každého,“ pripomenul šéf ŠK Slovan, ktorý 20 rokov hrával za Kecerovce a bolo mu ľúto, že nemôže reprezentovať rodnú obec. „Teraz sa to zmenilo. Hrať chce takmer každý. V oboch kategóriách máme 60 detí. Naposledy hrali žiaci do 15 rokov proti Uzovciam. Hráčov bolo 25, ale všetci sa na ihrisko nedostali, lebo máme len 19 dresov. Napriek tomu im to ide. V prvej sezóne sú na 8. mieste zo štrnástich družstiev VI. ligy,“ vysvetlil.

Pamätníkom futbalu vo Varhaňovciach je Gábor Vojtech (86). „Hrával som za Varhaňovce ešte za mlada. Potom sme prišli o trénera a nenašiel sa nikto, kto by ho nahradil. Naši chlapci išli hrávať za iné dediny a rozpadlo sa to. Veľmi sa teším, že teraz sa futbal podarilo obnoviť,“ poznamenal. Manažér má veľké plány: „Radi by sme postavili nejakú tribúnku. Spolu s pani starostkou urobíme všetko pre to, aby sa podmienky zlepšili. Chceme vybudovať aj A-družstvo, aby mali chlapci kde hrať, keď vyrastú.“