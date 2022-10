Medzinárodný maratón sa koná v tieni vojny: Bývalá víťazka musela s rodinou ujsť pred bombami!

Z víťazky ženského maratónu a profesionálnej atlétky je utečenkyňa. Ukrajinka Olena Burkovská (41), jej manžel a tri deti museli opustiť rodný domov. Po tom, ako vypukol vojenský konflikt na Ukrajine, im padla raketa len kilometer od domu. Vtedy sa rozhodli, že musia odísť na západ do Európy.

Olena s rodinou prišli napriek náročnej situácii do Košíc, aby aspoň symbolicky podporili svojich krajanov behom. Päťčlenná família na čele s ročnou dcérkou odbehla sobotňajší minimaratón.

Kyjevčanka Olena Burkovská sa stala tvárou 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Organizátori maratónu sa aj týmto spôsobom snažia vyjadriť solidárnosť so susednou Ukrajinou, ktorá zvádza boj o svoju suverenitu. Burkovská, ktorá sa stala víťazkou MMM v roku 2009, dodnes s nostalgiou spomína na svoje prvenstvo.

„Bol to môj prvý maratón, vtedy som netušila, čo to je, ako sa to behá a čo mám vlastne robiť. Mala som jeden cieľ, a to vyhrať,” povedala Burkovská. Víťazstvo na košickom maratóne pre ňu znamenal začiatok profesionálnej kariéry. „Snívala som o tom, aby som sa sem ešte raz vrátila, aby som si maratón zopakovala. Bohužiaľ, tento rok sa mi to nepodarí, keďže mám malé dieťa a nemala som veľa priestoru na tréningy, na maratón sa budem len pozerať,” dodala športovkyňa.