Pobeží sa 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru: Kto sú tí najväčší favoriti a aké sú ich ciele?

Metropola východu sa dnes stane dejiskom 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar by bol najšťastnejším na svete, keby v Košiciach padol traťový rekord, ktorého hodnota je už desať rokov 2:07:01 h.

Postarať by sa o to malo 17 elitných bežcov a bežkýň (10 mužov a 7 žien), ktorí ponúknu súboje pretekárov dvoch krajín: v mužskej vetve budú Keňania naháňať Etiópčana a v ženskej naopak, Etiópčanku Keňanky. Útok na historické maximá môže pokaziť len počasie, ale ako poznamenal Koniar, po predošlých daždivých dňoch by sa počasie v metropole východu malo priblížiť maratónskemu ideálu.

Muži



Najväčší favorit



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994)



osobný rekord: 2:07:00 h (Eindhoven, 2019)

štvrtý štart na MMM

túžba po treťom triumfe a traťovom rekorde

nastavený na 2:06:00



Najväčší súperi



Aychew Bantie Dessie (Etiópia, 1995) - Osobný rekord: 2:06:23 (Praha, 2019) Zewudu Hailu Bekele (Etiópia, 1995) - Osobný rekord: 2:06:31 (Dubaj, 2020)

Ženy



Najväčšia favoritka



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996)



osobný rekord: 2:24:35 (Košice, 2021)

tretí štart na MMM

túžba po zlepšení vlastného i rekordu MMM

nastavená na 2:24:35



Najväčšie súperky