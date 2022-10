Šanca jedna k miliarde: Ženu Google mapy zamerali hneď dvakrát! A to ešte nie je to najlepšie

Cestovateľka časom? Ale kdeže, iba stála na tom istom mieste o deväť rokov neskôr! Presne takáto náhoda sa totiž stala Leanne Cartwright (41) z britského mesta Carlisle, keď okolo prechádzalo Google auto mapujúce ulice.

Šanca, že sa toto niekomu stane, je jedna k miliarde! Na Google mape sa Leanne objavila prvýkrát v roku 2009. Keď ten záber chcel nedávno nájsť jej manžel, na vlastné prekvapenie zistil, že už je na svete i druhý z roku 2018. A opäť na ňom dominuje jeho manželka, ktorá stála presne na tom istom mieste pri priechode ako pred deviatimi rokmi.

Ako Leanne priznala, prvýkrát si auto všimla, no druhý raz vôbec. „Keď som to uvidela, napadlo mi, že je to skutočne bizarné. Ani som v tom čase to auto nevidela, takže som bola ohromená,“ uviedla Leanne. V prvom prípade šla práve do práce a v druhom si vyšla na obed. Nanešťastie, keď v roku 2020 opäť Google auto prechádzalo okolo, Leanne tam z pracovných dôvodov nebola. Nič to však nemení na tom, že to chce do tretice skúsiť znovu.