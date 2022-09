Premiér Heger to povedal jasne: Ak Európska únia nepomôže Slovensku, pristúpime k ráznemu kroku

Ak nepríde pomoc z Európskej únie (EÚ) v súvislosti s drahými energiami, Slovensko nepustí elektrinu vyrobenú na jeho území do ostatných krajín.

„Ak nám Európska únia nepomôže finančne, tak máme plán B. Elektrina, ktorá sa vyrobí na Slovensku tak zostane na Slovensku pre naše domácnosti a firmy,“ povedal na piatkovej (30.9.) tlačovej besede predseda slovenskej vlády Eduard Heger.

Ministri energetiky Európskej únie v piatok prijali balík opatrení na upokojenie energetickej krízy. Slovensko bolo proti. Nepozdával sa mu totiž systém mimoriadneho zdanenia firiem a spôsob prerozdelenia z toho vybraných peňazí. Európska komisia predpokladá, že mimoriadnym zdanením firiem vyberie 140 miliárd eur, ktoré následne plánuje prerozdeliť štátom na pomoc s drahými energiami. Slovensku by však pripadlo len 115 miliónov eur.

„Boli sme proti, pretože tieto opatrenia nepomáhajú nijakým významným spôsobom Slovensku. Ak chce byť riešenie účinné, musí to byť riešenie zdanenia neprimeraných ziskov na európskej úrovni, ktoré bude potom redistribuované do jednotlivých členských štátov podľa miery spotreby. Toto by bolo riešenie, ktoré by pomohlo Slovensku,“ podotkol Heger, podľa ktorého netreba zdaniť iba výrobcov elektriny, ale aj obchodníkov. Ministri však návrh Slovenska neprijali.

Slovensko ešte čaká, či nám štáty Európskej únie odsúhlasia možnosť použiť na boj proti drahým energiám nevyužité eurofondy. Mohlo by ísť o 3 až 4 miliardy eur. „Ešte nevyčerpané eurofondy by sme chceli použiť v prospech firiem na Slovensku. Máme prísľub Európskej komisie, že by podporili tento návrh, musia to ešte schváliť ostatné krajiny. Veríme, že príde pomoc a nebudeme musieť zastaviť vývoz elektriny vyrobenej na Slovensku,“ konštatoval Heger.