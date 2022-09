Čo sa stane, keď odíde 1900 lekárov? Analytik to vidí jasne! Takto to bude s výpoveďami

Pri vyše 1900 výpovediach lekárov by sa znížila dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čakacie doby by boli dlhšie a čas strávený na pacienta kratší. Pre TASR to uviedol analytik INESS Martin Vlachynský.

Lekárske odborové združenie (LOZ) avizovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov. Vlachynský upozornil, že podávanie výpovedí je súčasťou vyjednávacej stratégie. Reálny počet výpovedí bude podľa neho nižší. "Zmeniť kariéru so sebou nesie veľa nákladov - sťahovanie, byrokracia, noví klienti, nový kolektív," skonštatoval. Situáciu podľa neho však nemožno zľahčovať. "Záujem o lekárov v zahraničí vrátane ľahko dostupnej Českej republiky je veľký. Nesmieme zabúdať aj na to, že mnoho lekárov je v dôchodkovom veku a alternatívou je pre nich aj odchod do dôchodku," podotkol. Lekárske odborové združenie vo štvrtok (29. 9.) informovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú. Lekári podľa šéfa odborárov Petra Visolajského inú možnosť nemajú. LOZ deklarovalo, že je naďalej pripravené konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Ambulancie sa búria: Po lekároch v nemocniciach sme na rade my! Ak štát nepomôže, naplnia „scenár prežitia“ Premiér Eduard Heger (OĽANO) výzvou na zodpovednosť apeloval na lekárov, aby prehodnotili výpovede. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval stretnutia s riaditeľmi nemocníc aj odborármi. Rezort deklaroval, že je otvorený novej požiadavke odborárov o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve.