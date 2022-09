Slovenským lekárom sa podarila unikátna operácia: Nová metóda má veľké výhody pre pacientov

Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave zrealizovali tento týždeň unikátny zákrok na odstránenie brušnej aneuryzmy. Išlo o prvú operáciu tohto typu v strednej a východnej Európe. Aneuryzmu vyplnili špeciálnym materiálom.

Novou metódou sa má predísť zlyhaniu operácie a potrebe ďalšieho zákroku. Uviedol to vedúci lekár oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH Petr Vařejka.

Pôvodná metóda spočíva v zavedení tzv. stentgraftu. Vpichom do stehennej tepny v slabinách sa do aneuryzmy zavedie špeciálna výstuž, ktorej úlohou je presmerovať tok krvi a neprepúšťať krv do výdute. "Vo vaku príde v ideálnom prípade ku zrazeniu krvi a výduť sa zmenší," vysvetlil Vařejka.

V desiatich až 20 percentách prípadov však dochádza v dôsledku netesností k zatekaniu krvi do výdute, čo si môže vyžadovať ďalšie intervencie a aneuryzma môže napriek zákrokom prasknúť.

Novinka spočíva vo vyplnení výdute (aneuryzmy) špeciálnym materiálom - biokompatibilným polymérom - po vykonaní stentgraftu. Spoločne so zrazenou krvou má zabrániť pretekaniu krvi do aneuryzmy a jej prasknutiu. Znižuje sa tak riziko neúspešnosti zákroku. Do 2,5 roka materiál telo vstrebe.