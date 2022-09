Dvaja americkí lekári chceli spreneveriť Rusom informácie o armáde USA: FBI sa s nimi nemaznala!

Americké úrady obvinili bývalého majora americkej armády a jeho manželku-anestéziologičku, že sa prostredníctvom ruského veľvyslanectva v USA chceli pokúsiť o odovzdanie utajovaných zdravotných záznamov príslušníkov americkej armády Rusku. S odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC.

Bývalý major Jamie Lee Henry, ktorý bol zároveň lekárom na základni Fort Bragg v americkom štáte Severná Karolína, a jeho manželka, lekárka Anna Gabrielianová, boli podľa odtajnenej obžaloby na federálnom súde v štáte Maryland obvinení zo sprisahania a pokusu o neoprávnené zverejnenie individuálne identifikovateľných zdravotných informácií o pacientoch na armádnej základni. Ako uviedla BBC, Henry mal bezpečnostnú previerku a Gabrielianová, ktorá pracuje v Univerzitnej nemocnici Johnsa Hopkinsa v Baltimore, hovorí po rusky.

V obžalobe sa uvádza, že ich sprisahanie sa začalo po tom, ako ruská armáda na rozkaz prezidenta Vladimira Putina rozpútala vojnu na Ukrajine. Americká prokuratúra uviedla, že dvojica chcela pomôcť ruskej vláde tým, že jej poskytne údaje, vďaka ktorým by Putinov režim "získal prehľad o zdravotnom stave osôb spojených s vládou a armádou USA". Henry a Gabrielianová sa preto stretli s osobou, o ktorej sa domnievali, že je ruský úradník - v skutočnosti šlo o agenta amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uvádza sa v obžalobe. V súdnych dokumentoch sa cituje svedectvo agenta FBI - podľa neho Gabrielianovú k jej konaniu viedlo výlučne "vlastenectvo voči Rusku."

Podľa správy agentúry Reuters Gabrielianová na tomto stretnutí navrhla, že do tohto plánu zapojí svojho manžela, pričom povedala, že Henry má okrem iného aj informácie o vojenskom výcviku, ktorý Spojené štáty poskytli Ukrajine. Na inom stretnutí, v ten istý deň, Henry povedal tajnému agentovi, že aj on je oddaný Rusku, a zveril sa mu, že uvažoval o tom, že sa dobrovoľne prihlási do ruskej armády.

Henry mal podľa obžaloby isté výhrady voči poskytovaniu údajov o zdravotnej starostlivosti, lebo by tým porušil zákon. Gabrielianová s tým však nemala problém: do konca augusta odovzdala informácie o súčasných a bývalých vojenských predstaviteľoch a ich manželkách, uvádza sa v obžalobe. Americké médiá súčasne informovali, že Henry sa v roku 2015 verejne priznal k svojej transrodovej orientácii a bol označený za prvého známeho armádneho dôstojníka v aktívnej službe, ktorý sa otvorene hlási k svojej transrodovej orientácii. Hoci sa Henry identifikuje ako žena, v obžalobe sa pri jeho mene používajú mužské zámená, dodal Reuters.