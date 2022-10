Nechápe, čo sa s ním stalo: Chlapík užil známy liek, jeho koža sčernela

Temné a depresívne obdobie sa zmenilo ešte na horšie. Američan Tyler Monk (34) z Louisiany sa snažil z nepríjemných časov dostať pomocou bežných antidepresív. Jeho telo na liek zareagovalo svojsky – koža mu sčernela.

Pán Monk zdieľal svoj príbeh na sociálnej sieti TikTok v krátkom videu: „Lekári nevedia, prečo mením farbu.“ Celá epidermálna kalamita sa začala v januári 2021, keď mu lekár predpísal lieky na liečbu depresie a úzkosti. Išlo o bežný liek. Americký bulvárny portál New York Post konkretizuje, že to bol fluoxetín, selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu, ktorý je bežne známy pod značkou Prozac. Nielenže mu to s úzkosťami nepomohlo, celý sa začal meniť, a to doslova.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite sem .

Otcovi dvoch detí sa v marci 2021 sa začala pokožka meniť na sivomodrú. Lieky prestal užívať. Jeho pigmentové postihnutie ale pokračovalo. Jeho pokožka napokon mala „tmavú čiernu farbu“. Americký bulvár opisuje, že farba jeho pokožky vyzerala, akoby sa pomaľoval čiernou farbou alebo uviazol v soláriu. Pozoruhodný je fakt, že nepríjemná vedľajšia reakcia postihla iba jeho tvár a ruky.

Celú situáciu zhoršovali aj ďalšie nepríjemné príznaky. Američan mal okrem iného podráždenú pokožku a oči. Údajne to bolo ako keby ho spálilo slnko. Najskôr celú situáciu zapieral, nakoniec však priznal pravdu. Pánovi Monkovi však lekári nedokázali pomôcť. Celým prípadom ostali zaskočení. „Najskôr si mysleli, že je to reakcia na svetlo. Ja sa však stále pred slnkom chránim, aj tak som tmavší,“ prezradil. V novembri 2021 mal ísť na CT vyšetrenie a na odber krvi. Keďže v Spojených štátoch je zdravotná starostlivosť nákladná, nemohol si to dovoliť. Malo to stáť 5-tisíc dolárov (5-tisíc eur).

Založili teda verejnú zbierku. Na sociálnej sieti TikTok tiež poprosil ostatných používateľov o pomoc s identifikáciou ochorenia. Namiesto pomoci sa mu však dostalo viacero vtipov na jeho adresu: „Ľudia žartujú, ale mne to nevadí. Aspoň sa spolu zasmejeme.“ Jeden z lekárov sa pokúsil prísť na to, čo sa deje: „Je to preto, lebo fluoxetín obsahuje zložku, ktorá zvyšuje melatonín. Preto sú ovplyvnené jeho časti tela vystavené slnečnému žiareniu.“ Americký bulvár píše, že to nemusí byť tak ďaleko od pravdy. Na jeden podobný prípad si medicína pamätá. Jeho manželka Emily sa však bojí komplexne o jeho zdravie: „To, že je tmavší nám nevadí. Len aby bol zdravý. Máme oňho strach.“