Matovič rečnil vyše dvoch hodín o chybách bývalého koaličného partnera: Hlasovanie o odvolávaní museli posunúť

Parlament od stredy diskutuje o návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Hlasovanie sa napokon muselo posunúť z 11.00 na 17.00, keďže Matovič pred poslancami vystúpil s výnimočne dlhým prejavom.

Vo svojom prejave hovoril šéf OĽANO prevažne o hriechoch svojho bývalého koaličného partnera. Strana SaS pritom opustila vládu len pred niekoľkými týždňami, dovtedy vládli spolu. Richard Sulík, šéf SaS a bývalý minister hospodárstva, si podľa neho neplnil povinnosti a na poradách sa vyjadroval inak než na verejnosti. Matovič veľmi obšírne hovoril aj o kauze ruskej vakcíny Sputnik.

Matovič vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov i premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Zdôraznil, že to bude proti jeho vôli, ale nebude to vetovať. "Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície," dodal s tým, že SaS je podľa neho "škodná v politike".

Matovič zároveň poukázal na to, že je tu niekoľko kríz naraz a treba hájiť záujmy občanov SR. "Teraz je 'sakra' vážna doba pre Slovensko na to, aby si tu niekto ventiloval svoje osobné problémy a svoje nezvládnuté ego a snažil sa pomstiť niekomu, kto mu sedí na jeho vytúženej stoličke," adresoval smerom k Sulíkovi.

Mimoriadna schôdza sa začala v stredu popoludní, inicioval ju bývalý koaličný partner SaS s odôvodnením, že Matovič nezvláda funkciu a Slovensko smeruje do rozpočtovej katastrofy. Návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.

Po schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery Matovičovi má vo štvrtok pokračovať riadna schôdza skrátenými legislatívnymi konaniami.