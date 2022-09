Voľby sa blížia, prinesú zaujímavé prvenstvo: Tu je všetko, čo potrebujete vedieť

Presne o mesiac sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska.

Volebných miestností má byť 6010 a budú otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Ľudia si budú voliť starostu, respektíve primátora, poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajských zastupiteľstiev. V prípade Bratislavy a Košíc budú voliči vyberať aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev.

Kandidátom odovzdajú hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku. Zriadiť by sa mohli aj špeciálne komisie a prenosné schránky pre ľudí, ktorí budú v izolácii pre ochorenie COVID-19. V tejto súvislosti platí nový zákon. Uplatní sa vtedy, ak k 30. septembru bude Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR stále nariaďovaná izolácia.