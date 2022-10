Ženu opakovane posielali na potrat: Ona sa však nevzdala! Prečo nechceli, aby si dieťa nechala?

Lekári tehotnej Katie dvakrát povedali, že by nemala donosiť svoje dieťa. Mama ale ignorovala opakované lekárske rady na prerušenie tehotenstva a porodila dievčatko, ktoré vzdorovalo všetkým nástrahám. O neuveriteľnom prípade informuje portál Derby Telegraph.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Katie White (24) mala úplne normálne tehotenstvo, kým neprišiel dvadsiaty týždeň. Išla na štandardnú ultrazvukovú kontrolu, ale hneď ako sa sken objavil na obrazovke, bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Špecializovaný lekár analyzoval ultrazvuk a jej nenarodenému dievčatku diagnostikovali hydrocefalus – nahromadenie tekutiny v mozgu. Špecialista predpovedal najhoršie a povedal, že dieťa Kensley pravdepodobne nikdy nebude môcť chodiť, hovoriť ani jesť.

„Musela som ísť domov a premýšľať. Na základe rady jedného lekára som nemohla urobiť také veľké rozhodnutie a ďakujem svojim šťastným hviezdam, že som to urobila takto. Moja dcéra by tu dnes nebola, keby som prijala jeho radu." Katie teda ignorovala rady a pokračovala v tehotenstve. Napriek všetkým nástrahám osudu a tomu, že má hydrocefalus, je Kensley šťastné malé dieťa, ktoré dosahuje všetky míľniky, ako bežné zdravé dieťa. Podľa slov svojej mamy je drzá a inteligentná a každý deň prekvapuje novými vecami, ktoré dokáže. Bola to ale dlhá cesta, na ktorej stále mnohé prekážky.

Nebola na to ale sama. Katiina teta Michelle sa rýchlo pustila do hľadania špecialistov v tejto oblasti a narazila na doktora Michaela Paula. O tri dni neskôr mala Katie vyšetrenie magnetickou rezonanciou a doktor Paul Katie uistil, že všetko bude v poriadku, napriek tomu, že ďalší traja lekári predpovedali najhoršie.