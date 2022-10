Príbeh drzého záhradníka pobláznil internet: Obscénny krík sa stal súčasťou dedinského folklóru!

Drzý záhradník sa stal virálom, keď si vyformoval svoj ker pred domom na prostredník. Richard Jackson (64) raz hrdo vystavil svoje stromčeky na záhrade a stal sa za to hviezdou sociálnych médií. Teraz sa ale rozhodol dielo spáliť! Prečo?

Keď ho prvýkrát strihal - pred 20 rokmi - bol to len žart pre pijanov, ktorí ho dráždili, keď strihal živé ploty v krčme oproti jeho domu v dedine Warton v grófstve Warwickshire. Informuje o tom portál Mirror. Záhradník netušil, že mu tento žartík prevráti život naruby.

Prilákal stovky návštevníkov – fanúšikovia z Instagramu a TikTok sa zúfalo snažili prezentovať ho na svojich profiloch. Napriek jeho popularite však Richard, ktorý má dve dospelé deti a štyri vnúčatá, teraz odhalil svoje plány. Chystá sa na zničenie živého plota.

Už má dosť údržby, ktorá vyžaduje pristrihovanie štyrikrát do roka. Označil sochu zo živého plota ako „bolesť v chrbte“. "Mám toho dosť, ak mám byť k vám úprimný. Idem to vykopať alebo spáliť. Ľudia to milujú, ale ja už toho mám dosť," priznal muž. Prirovnáva ozdobný krík k sebe - starý a v zlom stave. Richard priznáva, že je čoraz ťažšie udržiavať živý plot v kondícii, keďže to nie je socha, ale živý organizmus, ktorý je ťažké udržať vo forme.