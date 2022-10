Zaujímavosť, ktorú ste netušili: Chobotnice vďaka svojej inteligencii dokážu veľkú zvláštnosť!

Chobotnice sú najinteligentnejším bezstavovcom a patria k aj najinteligentnejším živočíchom vôbec. V mnohom predbehnú niektoré cicavce a vtáky. Aj preto ich vedci podrobujú mnohým experimentom, aby lepšie pochopili ich kognitívne schopnosti.

Experti z Minnesoty teraz pri pozorovaní týchto hlavonožcov zistili, že používajú pri love a zaobchádzaní s predmetmi jedno chápadlo častejšie ako tie ostatné. Ako sú niektorí ľudia praváci a iní ľaváci, majú aj chobotnice jedno či dve chápadlá zručnejšie ako zostávajúce.

Chobotnica má celkom osem končatín, zatiaľ čo kalmáre a krakatice ich majú desať. Výskumníci z University of Minnesota pozorovali chobotnice útočiace na rôzne druhy koristi a zistili, že pri love uprednostňujú určité chápadlá. Pre ľudí by to mohlo byť veľmi praktické zistenie využiteľné pri vývoji robotov. „Ak sa môžeme poučiť od chobotníc, potom to môžeme aplikovať na výrobu podvodného vozidla alebo aplikácie takzvaného mäkkého robota,“ myslí si jeden z autorov výskumu doktor Trevor Wardill z Minnesoty.

Z jeho experimentov vyplýva, že chobotnica bez ohľadu na to, aký druh koristi jej bol predhodený, zaútočila pomocou druhej paže od stredu. Útok sa líšil podľa typu potravy. Takže inak sa chobotnica priblížila ku krabovi a inak ku krevete. Ale všetky chobotnice používali rovnaké útočné stratégie, pričom všetky dávali prednosť svojej druhej paži.