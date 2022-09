Dievčatko má bábiku, ktorá každého zaujme: Keď ju ľudia uvidia, prežehnávajú sa

Zábavný príbeh Brittany Beard o dobrodružstvách jej dcéry Briar a bábiky “Strašidelná Chloe” rozosmial celý internet.

Brittany Beard pridala na Facebook príspevok, v ktorom vysvetlila, že jej 3-ročná dcérka má hororovú bábiku, ktorú si priniesla zo zábavného parku Disney World. “Takto to vyzerá, keď vaše 3-ročné dieťa zavíta do halloweenskeho obchodu a nalieha, že si chce kúpiť najstrašidelnejšiu bábiku, akú ste kedy videli,” napísala žartovne. Jej dcéra ju pomenovala Chloe a Brittany vzápätí “Strašidelná Chloe”. “Som presvedčená, že mi chce ukradnúť dušu v spánku,” zavtipkovala Brittany. Ako deň pokračoval, Chloe sa stala ich talizmanom pre šťastie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

“Pri raňajkách v Grand Floridian cafe za nami prišla pekárka, ktorá chcela spoznať Briar a Chloe, pretože údajne miluje strašidelné veci. Povedala, že sa jej páči, ako Briar zbožňuje svoju bábiku a nakoniec ju prekvapila sladkým strašidelným muffinom,” opísala situáciu. Neskôr v Magic Kingdom zažili jedinečné fotenie. Zmenilo sa to ešte k lepšiemu, keď sa rodinka rozhodla navštíviť strašidelný dom. “Na strašidelný dom sa čakalo 50 minút, ale keď uvideli Briar, ihneď ju zobrali do zákulisia. Čakali tam na nás účinkujúci, ktorí nám dali certifikát a odviedli nás priamo na atrakciu, bolo to magické,” prezradila Brittany.

Svoj príspevok zakončila konštatovaním, že si z tejto skúsenosti vzala ponaučenie. “Ponaučenie je, že keď vaše 3-ročné dieťa urobí scénu, pretože chce neskutočne strašidelnú halloweensku bábiku, kúpte ju. Strašidelná Chloe mi možno ukradne dušu v spánku, ale poriadne si to tu užívame,” dodala na záver s rozosmiatym smajlíkom.