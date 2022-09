Heger víta pristúpenie Fínska a Švédska do NATO: Bližšiu spoluprácu avizuje v konkrétnej oblasti

Slovensko prispelo k tomu, že Severoatlantická aliancia (NATO) sa rozšíri na 32 členov a jej obranyschopnosť sa výrazne posilní. Skonštatoval to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) po dnešnom hlasovaní parlamentu, ktorým poslanci odobrili vstup dvoch severských krajín do aliancie. Premiér sa za podporu Fínka a Švédska poslancom zároveň poďakoval.

„Považujem to za zodpovedný krok, pretože musíme otvárať dvere do aliancie ďalším spojencom, pre ktorých mier a sloboda sú na prvom mieste. Rovnako to ocenia aj ostatné krajiny, ktoré s alianciou spolupracujú a aj pre nich sa tak vzájomná podpora stane ešte atraktívnejšia," povedal Heger. Doplnil, že pre slovenskú bezpečnostnú politiku naďalej zostáva prioritou upevňovať vzťahy a vytvárať odolné partnerstvá.

Prijatie Fínska a Švédska do NATO má podľa premiéra pre Slovensko aj širší rozmer. „Len prednedávnom sme oznámili príchod švédskej investície Volvo Cars v hodnote 1,2 miliardy eur a prinesie nám 13-tisíc pracovných miest. Zároveň naše ministerstvo obrany nakupuje fínske obrnené vozidlá 8x8. Z tohto pohľadu je prijatie krajín do NATO len vyústením našej spolupráce," dodal Heger.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes vyslovili súhlas s pristúpením Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky do Severoatlantickej aliancie (NATO). Obe severské krajiny svoju žiadosť odôvodnili zásadnými zmenami v bezpečnostnom prostredí v Európe a potrebami posilniť vlastnú bezpečnosť a obranu po začatí ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022. Slovensko bolo jednou z posledných krajín, ktorá ešte neodobrila vstup severských krajín do NATO. Po schválení v parlamente zostalo už len Maďarsko a Turecko.