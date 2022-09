V Poľsku bol uvedený do prevádzky plynovod Baltic Pipe: Už nebudú odkázaný na plyn z Ruska

V Poľsku bol dnes slávnostne uvedený do prevádzky plynovod Baltic Pipe, ktorý sa stane dôležitou trasou pre prepravu plynu z Nórska do Dánska a Poľska a ktorý bude schopný dodávať surovinu tiež odberateľom v okolitých krajinách.

Plynovod môže ročne prepraviť z Nórska do Poľska až desať miliárd metrov kubických plynu, z Poľska do Dánska potom tri miliardy metrov kubických, uviedla v utorok Európska komisia.

Pre porovnanie - hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie bol donedávna plynovod Nord Stream 1, ktorý je ale od konca augusta odstavený. Jeho maximálna kapacita je až 55 miliárd metrov kubických plynu za rok.

Projekt Baltic Pipe vznikol v spolupráci prevádzkovateľov plynárenskej prenosovej sústavy v Poľsku, firmy Gaz-System, a v Dánsku, firmy Energinet. Spája dánsku a poľskú prepravnú sústavu a zvyšuje diverzifikáciu dodávok plynu v stredovýchodnej Európe a pobaltských štátoch. Zhruba 80 percent jeho kapacity si už rezervoval poľský plynárenský gigant PGNiG.