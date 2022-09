Varovala Titanic pred ľadovcom a nakoniec sa sama potopila: Vrak lode našli po viac ako 100 rokoch!

Britskí vedci pomocou nového typu sonaru objavili na dne Írskeho mora vrak parníka Mesaba, ktorý v roku 1912 vyslal na palubu Titaniku varovanie pred ľadovými krajmi, s ktorými sa loď neskôr zrazila. Obchodná loď Mesaba sa neskôr sama potopila, počas prvej svetovej vojny v roku 1918 ju zasiahlo torpédo z nemeckej ponorky. Napísal o tom server BBC.

Výskumníci z univerzity v Bangore vo Walese dokázali určiť, kde presne sa vrak Mesaby nachádza. Použili na to pokročilý sonar, ktorý mapuje morské dno. Detaily ohľadom nálezu zverejnil v novej knihe Echoes from the Deep (Ozveny z hlbín) Innes McCartney, ktorý sa na objave spolu s kolegami podieľal.

Podľa McCartneyho sonarové skúmanie prinesie revolúciu v podmorskej archeológii a bude zaujímavé aj pre historikov či morských biológov. "V minulosti sme sa mohli niekoľkokrát za rok potopiť na pár miestach, aby sme vizuálne identifikovali vraky," povedal vedec.

"Unikátne schopnosti sonaru z lode Prince Madog nám ale umožňujú vyvinúť relatívne nízkonákladový spôsob, ako vraky preskúmať. Jeho poznatky môžeme prepojiť s historickými informáciami bez toho, aby sme museli byť fyzicky prítomní priamo na mieste, čo je nákladné, "dodal.

Posádka lode Mesaba, ktorá v apríli 1912 plávala cez Atlantik, poslala na Titanic rádiotelegrafickú depešu o tom, že na trase pozorovala plávajúce obrie kry a kusy ľadu. Toto varovanie však telegrafista na Titaniku nevyhodnotil ako naliehavé, a na kapitánsky mostík sa preto nedostalo. Titanic sa neskôr s jednou z ľadových krýh zrazil a potopil. Zahynulo 1500 z 2200 ľudí na palube.