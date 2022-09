Grendel víta vstup Fínska a Švédska do NATO, hovorí o pozitívach pre Slovensko: SaS deklarovala jedno

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vstup Švédska a Fínska do NATO je v strategickom záujme Slovenska a plne v súlade s politikou doterajších slovenských vlád. V diskusii k návrhu na súhlas parlamentu o pristúpení týchto krajín do NATO to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO).

Zároveň sa poďakoval obom krajinám, že aj bez členstva v NATO pomohli Ukrajine brániť sa po útoku Ruska. Po 24. februári sa podľa neho minuli všetky argumenty na opatrnosť pri rozširovaní Aliancie. Grendel pripomenul, že útok Ruska na Ukrajinu ukázal, aké dobré bolo pre SR vstúpiť do NATO. Pýtal sa, či sa zvyšuje alebo znižuje schopnosť štátov, ktoré sú neutrálne a nie sú v NATO, čeliť podobnej agresii. Vstup Švédska a Fínska do NATO znamená podľa neho silnejšiu Alianciu, a teda aj bezpečnejšie Slovensko. Členstvo SR v NATO podľa Grendela nespochybňovala žiadna doterajšia slovenská vláda. Každá deklarovala, že Aliancia je spolugarantom našej bezpečnosti, keďže zdieľame bezpečnostný a obranný dáždnik vo forme kolektívnej obrany. Poslanci rozhodli o paragrafe 363: Prešiel návrh z dielne SaS v pléne? Šéf SaS Richard Sulík deklaroval, že SaS súhlasí so vstupom Švédska a Fínska do Aliancie a poslanci SaS nemajú dôvod hlasovať proti súhlasu parlamentu s prístupovými protokolmi. Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer poznamenal, že vstupom krajín do NATO sa oficiálne potvrdí a posilní doterajšie spojenectvo a posilní sa aj stabilita. Peter Osuský (SaS) označil za výsledok ruskej agresie to, že Švédsko a Fínsko sa vzdávajú dlhoročnej neutrality. Podobne to vidí aj Ondrej Dostál (SaS). Podotkol, že doteraz viacerí odporcovia Aliancie argumentovali práve Švédskom a Fínskom, že sa to dá aj bez NATO. Aj tieto neutrálne krajiny si však podľa neho uvedomili potrebu spájania sa.