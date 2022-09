Ceny plynu znovu vzrástli: Spôsobili to problémy na ruských potrubiach! Je dôvod na obavy o dodávky?

Ceny zemného plynu v Európe po štyroch dňoch poklesu v utorok ožili a vzrástli. Dôvodom sú problémy na ruských plynovodoch, ktoré zvýšili neistotu ohľadom budúcich dodávok komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame zdražel do 9.53 h miestneho času o 4,3 % na 181,37 eura za megawatthodinu. Jeho ekvivalent v Spojenom kráľovstve vzrástol o 4,7 %.

Európske kontrakty na plyn pritom začiatkom tohto týždňa klesli na dvojmesačné minimá. Ale v pondelok (26. 9.) večer bol zaznamenaný pokles tlaku a únik plyn v nepoužívanom plynovode Nord Stream 2. V utorok sa objavili problémy aj na prvej vetve plynovodu Nord Stream 1.

Únik plynu v oboch vetvách potrubia, ktoré vedie cez Baltické more z Ruska do Nemecka, sa vyšetruje. Rusko však cez tieto potrubia plyn do Európy nedodáva, keďže transport cez Nord Stream 1 tento mesiac zastavilo a Nord Stream 2 nezískal licenciu. No aj napriek tomu technické problémy na potrubí prispeli k nervozite na trhu.

Ruský energetický gigant Gazprom vlani dodal cez Nord Stream 1 takmer 40 % plynu do Európy. Gazprom však v júni výrazne znížil toky na tejto trase, pričom to odôvodnil technickými problémami. Začiatkom septembra dodávky po dvojdňovej údržbe úplne zastavil.