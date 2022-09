Veľká Británia oznámila dôležitý termín: Kedy sa kráľ Karol III. objaví na bankovkách?

Bankovky s portrétom nového britského kráľa Karola III. by sa mali dostať do obehu v polovici roka 2024. Oznámila to dnes britská centrálna banka. Vymenené postupne budú aj mince, uviedla mincovňa Royal Mint.

Podobu nového panovníka, ktorú použije na polymérových bankovkách, centrálna banka zverejní do konca roka. Žiadne ďalšie zmeny na bankovkách v hodnote päť, desať, 20 a 50 libier nebudú vykonané. Kráľovná Alžbeta II. zomrela na začiatku tohto mesiaca po 70 rokoch vlády. Na britských bankovkách bola od roku 1960. Súčasné polymérové bankovky s portrétom bývalej kráľovnej budú aj naďalej zákonným platidlom a z obehu budú stiahnuté až po tom, ako sa opotrebujú alebo poškodia, uviedla centrálna banka. Británia zverejnila monogram kráľa Karola III.: Ako vyzerá? Vybral si ho samotný panovník Oznámenie prichádza len niekoľko dní predtým, ako 30. septembra prestanú byť zákonným platidlom poslednej papierovej bankovky. Centrálna banka minulý týždeň uviedla, že v obehu ich je ešte zhruba za jedenásť miliárd libier (viac ako 12 miliárd eur).