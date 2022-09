Švédsko vydalo varovanie: Registrujú úniky plynu z potrubia Nord Stream 1! Dôvod na strach?

Švédska námorná správa dnes vydala varovanie v súvislosti s dvoma únikmi zemného plynu z podmorského potrubia Nord Stream 1, ktoré nastali vo švédskych a dánskych vodách. Hovorca úradu to povedal agentúre Reuters.

Prevádzkovateľ plynovodu v pondelok (26.9.) nahlásil pokles tlaku v potrubí. To vedie z Ruska do Nemecka a donedávna bolo hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie. "Na plynovode Nord Stream 1 sú dva úniky - jeden vo švédskej ekonomickej zóne a druhý v dánskej ekonomickej zóne. Sú veľmi blízko seba, "povedal hovorca námornej správy SMA. Úniky boli zaznamenané severovýchodne od dánskeho ostrova Bornholm. Podľa hovorcu nie je zatiaľ jasné, čo úniky spôsobilo. Úrad zároveň oznámil, že sa snaží zabezpečiť, aby sa žiadna loď nedostala príliš blízko k miestu úniku.

Nord Stream 1 vedie z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Rusko však dodávky týmto potrubím na konci augusta zastavilo, čo zdôvodnilo technickými problémami. V pondelok (26.9.) dánske úrady požiadali plavidlá, aby sa vyhýbali okruhu piatich námorných míľ (asi deväť kilometrov) od miesta juhovýchodne od ostrova Bornholm.

Dôvodom bol únik plynu do Baltského mora z paralelného plynovodu Nord Stream 2, ktorého sprevádzkovaniu zabránil nemecký kancelár Olaf Scholz krátko predtým, ako ruské vojská vo februári napadli Ukrajinu. Neskôr v ten istý deň prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream 1 takisto ohlásil pokles tlaku v oboch vetvách plynovodu.