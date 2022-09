Alexandru najali, aby spievala na svadbe svojho ex: Vymyslela pomstu, na ktorú do smrti nezabudne

Alexandru Starrová, začínajúcu speváčku z americkej Kalifornie, si najali, aby zaspievala na svadbe svojho bývalého partnera, ktorý ju podvádzal. On si ale neuvedomil, že išlo práve o ženu, ktorej dôveru pošľapal, a tak z toho bolo zaujímavé divadlo.

Britský bulvárny portál Daily Mail píše, že Starrová bola v šoku, keď jej takáto ponuka prišla. Je nutné podotknúť, že pracuje, ako „coverová speváčka“, čo znamená, že zastupuje tých, ktorí nie sú schopní vystupovať. Rovnako to bolo aj teraz. Umelkyňa kapely, ktorú si jej ex najal, nemohla vystúpiť. Požiadali teda ju. Prijala to, pretože videla ideálny moment na pomstu.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite sem .

Bývalý partner Starrovej si pritom bral ženu, s ktorou ju pred rokom a pol podviedol. Pár spolu pritom tvorili viac ako päť rokov. Keď k momentu, ktorý plánovala došlo, všetci zostali v šoku. Starrová začala spievať pieseň „Before He Cheats“ (ang. Predtým než podvedie) od Carrie Underwoodovej. Ako spievala, svojho ex poliala vodou a zo svadby v dramatickom momente odišla. Celé toto zachytili ľudia na videu, ktoré bolo neskôr zazdieľané na sociálnej sieti TikTok.

Speváčka si však spočiatku schovávala tvár. Svadobným hosťom, rovnako ako svojmu ex a jeho novej manželke, sa neukazovala. Pozerala sa smerom ku kapele, aby ju nebolo vidno a aby ju nespoznali. Počas prvého spoločného tanca mladomanželov začala spievať pesničku o návrate k nevernému ex. To už začal jej ex šípiť, že je niečo zle. Keď však došlo k vyššie spomínanému momentu, bol v šoku. Jeden z hostí sa pritom snažil Starrovú zastaviť.

Umelkyňa pritom vedela, že jej plán nie je úplne najšťastnejší. No obhajovala sa: „Mohla by som mať naviac a len odísť, avšak my sme spolu chodili päť a pol roka. Žili sme spolu. Tú ženu, s ktorou ma podviedol si zobral už po roku.“ Na sociálnej sieti vysvetlila, že na to, aby ponuku prijala, sa musela premáhať. „Keď prichádzala nevesta, moje oči sa stretli s očami môjho ex. Skoro som sa rozplakala. Ten deň mal byť môj,“ dodáva emotívne. „Potom som mu vyliala vodu do tváre. Malo to byť víno. Následne som zutekala.“ Starrová vysvetlila, že za akciu jej nezaplatili a navyše ju aj vyhodili, no tvrdí, že by to urobila znova.