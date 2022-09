Gröhling už má toho plné zuby: Môže to byť hanba pre celú koalíciu! Čo podľa neho hrozí?

Nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba by mal vysvetliť, prečo mu tak záleží na funkcii ministra financií pre lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča.

Tvrdí to podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Ako ďalej uvádza na sociálnej sieti, líder hnutia je problémom Slovenska a „znamená nemožnosť pokojného vládnutia. Taraba hovorí, že SaS musí dať verejnú záruku, že podporíme predčasné voľby." Gröhling zároveň všetkých ubezpečil, že SaS s nikým nevyjednáva a o odvolaní Matoviča z funkcie ministra financií nemusí s nikým rokovať.

„Namiesto toho, aby bol odvolaný, počúvame rôzne podmienky, za ktorých by ho opozícia odvolala. Každému súdnemu poslancovi by malo byť jasné, prečo by mal byť Igor Matovič odvolaný," napísal podpredseda SaS. Gröhling taktiež tvrdí, že „ak to zlyháva na hlasoch Štefana Kuffu a Filipa Kuffu (obaja Život-NS) či Tarabu, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), je na mieste sa pýtať, prečo a za čo nechcú poslanci zo strany Život-NS odvolať Matoviča. Podpredseda SaS upozorňuje na existujúcu šancu, že líder OĽaNO ostane ministrom „len vďaka Tarabovi. Bude to hanba pre celú koalíciu, ktorá takto bude verejne závislá od exkotlebovcov."