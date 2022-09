KDH si neberie žiadne servítky: Štát spustil skrytú privatizáciu SAD, treba to urýchlene zastaviť!

KDH opätovne vyzýva ministra hospodárstva, aby zastavil predaj podielov SAD, ktoré sa tak dostávajú do rúk najmä súkromným vlastníkom a zvyšné podiely previedol na župy. V opačnom prípade štát skrytou privatizáciou výrazne nenávratne poškodí občanov a ide proti verejnému záujmu.

Hnutie to uviedlo v reakcii na verejné súťaže na odpredaj podielov SAD, ktoré v septembri spustil štátny MH Manažment. „Zásadne nesúhlasíme so zámerom odpredať zvyšné akcie dopravných spoločností SAD. Poškodzuje to národohospodárske záujmy i samosprávne kraje. Štát tým pri autobusových spoločnostiach umožňuje stopercentnú privatizáciu.

Krajské samosprávy pritom financujú prímestskú autobusovú dopravu, čím zvyšujú kvalitu prepravy cestujúcich. Zároveň nesú na pleciach štátnu sociálnu politiku, keďže straty spojené s poskytovaním služieb verejnej autobusovej dopravy znášajú samosprávne kraje, a nie štát,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský. Odpredaj podielov štátu v dopravných spoločnostiach je podľa neho krokom proti verejnému záujmu.

„Zvyšné podiely SAD patria výhradne občanom Slovenskej republiky. Z ich daní sa cez krajské samosprávy roky financovali tieto dopravné spoločnosti a modernizovali sa vozidlové parky. Bez toho by boli služby prímestskej autobusovej dopravy na omnoho nižšej úrovni. Odpredať takto majetok celej spoločnosti, ktorý plní strategickú funkciu pre obyvateľov, je vo vyspelej spoločnosti nepredstaviteľné,“ reaguje podpredseda KDH Igor Janckulík.

KDH zdôrazňuje, že ide o služby poskytované vo verejnom záujme, ktoré sú neodmysliteľné pre zabezpečenie mobility obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Cieľom transformácie a privatizácie podielov SAD má byť ich ekonomická a sociálna efektívnosť pre objednávateľa autobusových spojov. Tá však nie je garantovaná v prípade výhradne súkromného vlastníctva.