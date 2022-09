Taliansko môže mať svoju prvú premiérku: Podarí sa Giorgii Meloniovej zostaviť vládu?

Giorgia Meloniová, líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), sa bude snažiť zjednotiť svoju krajinu, ak bude poverená zostavením nového kabinetu. Povedala to v noci na pondelok (26.9.) v sídle svojej strany v Ríme, uviedli svetové agentúry.

"Ak sme povolaní vládnuť tejto krajine, budeme to robiť pre každého, budeme to robiť pre všetkých Talianov a budeme to robiť s cieľom zjednotiť ľud," vyhlásila 45-ročná Meloniová. "Taliansko si nás vybralo. Nezradíme, nikdy sme to neurobili," dodala.

Poďakovala sa tiež svojim hlavným spojencom v kampani a pravdepodobným partnerom, bez ktorých nebude môcť zostaviť vládu: lídrovi protiimigračnej Ligy Matteovi Salvinimu a bývalému viacnásobnému premiérovi Silviovi Berlusconimu, ktorý vedie stranu Vpred Taliansko (FI).

Zo sčítania hlasov v takmer dvoch tretinách volebných miestností vyplýva, že Bratia Talianska získali približne 26 percent hlasov, pričom pred štyrmi rokmi to bolo iba 4,4 percenta. Liga dostala okolo 8,5 percenta (2018: 17,6), FI osem percent hlasov (2018: 14,4). Napriek tomu to bude stačiť na zisk väčšiny mandátov, keďže taliansky volebný systém

Účasť voličov dosiahla podľa údajov ministerstva vnútra 63,9 percenta, čo je o deväť percent menej ako pred štyrmi rokmi a najmenej v novodobých dejinách Talianska.