Rusom sa Putinove kroky nepáčia! Krajinu sužujú protesty: Polícia používa hrubú silu

Údaje o počte zadržaných zverejnila nezávislá monitorovacia skupina OVD-Info, ktorá napočítala najmenej 707 ľudí zadržaných v 32 mestách po celom Rusku. Takmer polovica z nich bola v Moskve a takmer 150 v Petrohrade. Niektorí zo zatknutých boli maloletí.

V sobotu bola polícia rozmiestnená v mestách, kde plánovali protesty opozičná skupina Vesna a stúpenci väzneného Alexeja Navaľného. Demonštrantov, väčšinou mladých ľudí, rýchlo zatkli ešte predtým, ako stihli protestovať.

#Russia Eye-witnesses are reporting in Moscow that a woman was dragged into a police van. After the door closed, she started shouting and crying. Police then forces reporters to leave the spot. It is not clear what is happening with the woman. Police might be beating her. pic.twitter.com/rNkNPeWmGo