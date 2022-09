Žena si prezerala Google Mapy: To, čo zbadala, jej okamžite vtislo slzy do očí

Vitor Austin († 84) zomrel v roku 2014 na Alzheimerovu chorobu. Rodine tato strata vyrezala do sŕdc obrovskú nevyliečiteľnú ranu. Nedávno si však všimli niečo, čo ich srdcia zaplavilo krásnym pocitom.

Milovaného starého otca totiž zvečnilo auto Google, ktoré má na starosti dokumentáciu okolia pre mapy tejto spoločnosti, píše britský bulvárny portál Daily Star. Vnučka zosnulého pána Austina, Michala Burrlucková (43), si tento fakt všimla, keď sa rozhodla urobiť si virtuálny výlet do domu svojho starého otca. Keď tam svojho starého otca zbadala, mala obrovskú radosť. „Teraz sa tam chodím vďaka Google Street View pozerať niekoľkokrát do roka. Je to upokojujúce,“ prezradila pani Burrlucková.

Smútiaca vnučka hovorí, že je veľmi pekné, keď ho tam môže len tak vidieť: „Najskôr ho je vidieť v pozadí, potom je stále bližšie a bližšie. Len tak tam stojí. Človek by si bol býval pomyslel, že je stále tam.“ Pani Burrlucková priznala, že keď ho tam prvýkrát po smrti uvidela, nevyhla sa slzám. „Vždy som bola jeho dievčatko. Boli sme si veľmi blízki,“ prezradila pre britský bulvár s tým, že jej starý otec nebol práve nadšený, keď šlo auto s kamerou okolo.

„Stojí tam s rukami vbok tváriac sa nahnevane. Jeho výraz tváre prezrádza, že tvrdo premýšľa nad tým, čo tam to auto robí a prečo je na jeho ulici,“ uvažuje pani Burrlucková. Svoj objav a emócie zdieľala aj na sociálnej sieti. Ostatní používatelia nadšenie zdieľajú spoločne s ňou.