Ľudia na mesiac opäť nepocestujú! Štart rakety odvolali: Vážny dôvod

NASA v sobotu odvolala plánovaný štart misie Artemis I k Mesiacu. Tropická búrka Ian, ktorá sa blíži k Floride podľa predpovedí zosilnie. TASR informuje podľa správy AFP.

"NASA sa vzdáva príležitosti na spustenie... a pripravuje sa na návrat (zo štartovacej plochy), pričom naďalej sleduje predpoveď počasia spojenú s tropickou búrkou Ian," uviedla v sobotu.

Americké Národné centrum pre hurikány predpovedá, že búrka má cez víkend "rýchlo zosilnieť", keď sa presunie k Floride. Raketa Space Launch System (SLS) má štartovať z tamojšieho Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral.

Oranžovo-biela SLS dokáže na štartovacej rampe odolať nárazom vetra s rýchlosťou až 137 kilometrov za hodinu. Ak sa však bude musieť vrátiť do montážneho hangára, zmešká štartovacie okno, ktoré potrvá do 4. októbra. Ďalšie bude od 17. do 31. októbra s jednou možnosťou vzletu denne.

Vesmírna misia Artemis I otestuje SLS a bezpilotnú kapsulu Orion v rámci prípravy na budúce lety na Mesiac s ľudskou posádkou. Predchádzajúce dva pokusy o štart boli zrušené pre technické problémy vrátane úniku paliva. Úspešná misia by bola pre NASA po rokoch odkladov a prekročenia finančných nákladov veľkou úľavou.