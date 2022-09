Muž išiel na bežnú prechádzku: To, čo našiel na zemi, mu zmenilo život od základov

Vyzeralo to na úplne obyčajný deň. Všetko sa zmenilo, keď muž z Texasu našiel zub mamuta starý desiatky tisíc rokov.

Art Castillo bol 15. septembra na turistickej trase Waco's Cotton Belt. “Chodievam sem trikrát týždenne,” povedal pre NBC televíznu stanicu KCEN, ktorá pôvodne prišla so správou. “Vždy sa pozerám na zem a dúfam, že nájdem niečo ešte staršie ako hrot šípu,” dodal. Od začiatku tušil, že ide o čosi špeciálne. “Vedel som, že to nie je kameň, pretože na ňom boli vrstvy a záhyby,” vysvetlil pre CBS stanicu KWTX. So svojím objavom sa ihneď pochválil na Facebooku. Vo Waco Mammoth National Monument sa definitívne dozvedel, že ide o pozostatok mamuta kolumbíjskeho, ktorý žil pred 25-tisíc až 50-tisíc rokmi.

Ako informuje portál People, čo sa týka budúcnosti fosílie, Castillo napísal, že sa ju rozhodol darovať múzeu pre deti a ostatných návštevníkov. Za tento dar si nevypýtal žiadne peniaze. “Šťastie, ktoré fosília prinesie návštevníkom, je dôležitejšia, ako akékoľvek množstvo dolárov,” poznamenal na záver.