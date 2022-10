Žena býva v najmenšom byte v New Yorku: Napriek miniatúrnej veľkosti platí stovky dolárov

Byt v Manhattane sa stal neslávne známym vďaka svojej miniatúrnej veľkosti. Na druhú stranu, miestnej Newyorčanke ušetril značný obnos peňazí.

“Dnes sa nachádzame v najmenšom byte v New Yorku. Má len 7,5 m2, je veľký ako parkovacie miesto a platí zaň 650 dolárov mesačne,” napísal do popisu videa Caleb Simpson, ktorý navštívil Alainu Randazzo. 6-minútový klip nazbieral od 13. septembra 1,5 milióna zhliadnutí. Alaina pracuje v móde. Vo svojom byte má umývadlo a záchod so sprchou zdieľa s ostatnými nájomníkmi. Tento typ ubytovania je cenovo dostupný a v New Yorku má dlhoročnú tradíciu.

“Rada robím nečakané veci a vždy som milovala nekonvenčné situácie. Najprv chcem spoznať svet a potom platiť nájom,” vysvetlila svoj pohľad 25-ročná Alaina pre NY Post.

NY Post informuje, že v kuchynke má varič a umývadlo, ktoré sú umiestnené na mini chladničke. Alaina musí spať na poschodovej posteli. Nie je tam veľa miesta, ale sú spôsoby, ako sa dá prispôsobiť. Diváci zostali v šoku. “Je to veľké ako šatník, ale ten priestor využíva výborne,” napísali v komentároch. Keď podpísala zmluvu, začala premýšľať nad návratom do Los Angeles. Nakoniec sa rozhodla, že zostane, aby mohla cestovať a nezaoberať sa nájmom. Nemá v pláne predĺžiť nájomnú zmluvu. Vyskúšala si, aké to je a teraz sa chystá posunúť ďalej.