Skutočná tvár kráľa Karola odhalená: Neuveríte, čo všetko vyžaduje od svojho služobníctva

Karol III. sa stal kráľom iba nedávno, ale luxus mu je známy odjakživa. Služobníctvo zo sídla Clarence House, kde žil so svojou manželkou Camillou od roku 2003, ho prezývalo “rozmaznaný princ”.

Detaily z jeho súkromia boli zverejnené v dokumente “Serving the Royals: Inside the Firm” z produkcie Amazon Prime. Paul Burrell, bývalý komorník kráľovnej Alžbety a princeznej Diany, prezradil, že kráľovi služobníci dostávajú presné pokyny, ako sa oňho majú starať. “Každé ráno musí mať vyžehlené pyžamo a šnúrky do topánok. Vaňa musí byť napustená do polovice vlažnou vodou,” uviedol Burrell. Komorníci mu taktiež na zubnú kefku vytláčajú 2,5 centimetra pasty.

Ako píše NY Post, jeho prísna ranná rutina pokračuje raňajkami. “Kráľ Karol sa stravuje zdravo. Zvyčajne si dáva domáci chlieb, ovocie alebo čerstvý džús,” povedal kuchár a bývalý zamestnanec Graham Newbould. “Tam, kam ide kráľ, ide aj jeho raňajkový box. Nachádza sa v ňom šesť druhov medu, špeciálne müsli a ovocie. Jeho syr a sušienky vyžaduje zohriate na určitú teplotu,” prezradil jeden zo služobníkov pre MyLondon. “Ak má niekde prenocovať, na dané miesto pošle dodávku so svojimi vecami - s posteľou, nábytkom a obrazmi,” vyjadrila sa Tina Brown pre The Palace Papers. Podľa neoficiálnych zdrojov si so sebou nosieva aj vlastnú záchodovú dosku a toaletný papier.